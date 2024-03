O emblema da vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, tinha de submeter a documentação necessária na plataforma da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) até esta sexta-feira, depois de ter apresentado a candidatura à licença para disputar provas da UEFA em 2023, num procedimento cuja data limite era 20 de dezembro.

Essa documentação deve cumprir os critérios desportivos, de responsabilidade social no futebol, de infraestruturas, administrativos e de pessoal, jurídicos e financeiros inscritos no regulamento de licenciamento para as competições de clubes da UEFA pelas equipas masculinas, gerido pelo Órgão de Gestão de Licenciamento da FPF.

A nível de infraestruturas, o clube vimaranense indicou um estádio alternativo ao Comendador Joaquim de Almeida Freitas, que tem uma lotação de cerca de seis mil espetadores, mas recusou, para já, divulgar qual a escolha.

Com 38 pontos ao cabo de 23 jornadas na edição 2023/24 da Liga portuguesa, o Moreirense é sexto classificado, com menos três pontos do que o vizinho Vitória de Guimarães, formação que ocupa a quinta posição, a última de acesso à Liga Conferência Europa, a terceira das competições de clubes na hierarquia da UEFA.

A disputar o escalão maior do futebol nacional pela 13.ª época, o clube de Moreira de Cónegos obteve a melhor classificação da sua história em 2018/19, o sexto lugar.

TYME // VR

Lusa/Fim