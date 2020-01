Mónaco avança na Taça de França no primeiro jogo pós-Leonardo Jardim O Mónaco venceu hoje em casa o Reims por 2-1, já com o ex-selecionador espanhol de futebol Robert Moreno no lugar do técnico português Leonardo Jardim, e apurou-se para os 16 avos da Taça de França. desporto Lusa desporto/monaco-avanca-na-taca-de-franca-no-primeiro_5e1115502713b21bf06171fc





Depois de uma primeira parte sem golos, o avançado senegalês Keita Baldé adiantou no marcador a formação do Principado (61 minutos), mas o Reims respondeu e restabeleceu a igualdade oito minutos depois pelo médio Nyasha Munetsi, do Zimbabué.

O golo da vitória foi novamente apontado por Keita Baldé na última jogada do encontro (90+5) e permitiu ao Mónaco, que contou com os portugueses Gelson Martins (titular) e Adrien Silva (entrou aos 69), seguir em frente na competição.

Nos outros jogos em que estiveram envolvidas equipas da primeira divisão, o Lyon goleou o Bourg en Bresse com sete golos sem resposta, o Nantes venceu o Bayonnais por 2-0, o Estrasburgo bateu o Le Portel por 4-1, o Nimes superiorizou-se ao Tours nos penáltis (3-2), e o Rennes ganhou ao Amiens (1-0).

Já o Toulouse foi a única formação primodivisionária que foi surpreendida por uma equipa de escalão inferior, com o Saint Pryve, da quarta divisão, a vencer por um golo sem resposta.

