2021 será um ano de forte aposta da Momento TT na sua equipa de competição.

A casa da Asseiceira estará em três frentes, apoiando um total de 6 pilotos em várias modalidades.

No Todo-o-Terreno, Bruno Santos volta a competir com as cores da Momento TT Racing Team, aos comandos da sua Husqvarna, com principal foco nos Rally Raids, bem como na preparação do Dakar 2022!

No Motocross, Fábio Costa vai defender os títulos alcançados em 2020, agora aos comandos das novíssimas Gas Gas. Pedro Rino e Alex Almeida fazem igualmente parte da equipa de MX, mas utilizando as KTM.

A grande novidade é a equipa de Enduro, com equipa oficial Gas Gas e dois atletas em classes distintas.

Tomás Clemente faz a sua estreia com as 250 4t no Enduro, competindo também no Motocross. Bruna Antunes completa a dupla dedicada ao Enduro, novamente de olhos pontos na categoria Senhoras, bem como eventos internacionais de Enduro e TT.

A equipa Momento TT promete “dedicação e muita vontade de vencer”. Boa sorte a todos!