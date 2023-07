O esloveno de 28 anos festejou o terceiro triunfo da carreira no Tour, no final dos 172,8 quilómetros entre Moirans-en-Montagne e Poligny, impedindo o dinamarquês da Soudal Quick-Step de conquistar a segunda vitória consecutiva nesta edição. Os dois cortaram a meta com o tempo de 03:31.02 horas, sendo quatro segundos mais rápidos do que o australiano Ben O'Connor (AG2R Citroën), terceiro, e chegando quase 14 minutos antes do pelotão.

No sábado, cumpre-se a última etapa de montanha da 110.ª edição da 'Grande Boucle', uma curta ligação de 133,5 quilómetros entre Belfort e Le Markstein, com seis contagens de montanha no trajeto, as duas últimas de primeira categoria, para a qual o dinamarquês Jonas Vingegaard vai partir com 07.35 minutos de vantagem sobre o esloveno Tadej Pogacar e 10.45 sobre o britânico Adam Yates, também da UAE Emirates.

AMG // NFO

Lusa/Fim