"A Santa Clara, Açores -- Futebol -- SAD chegou a acordo com o FK Rostov para a transferência, a título definitivo, do atleta Mohammad Mohebi", adiantam os açorianos em nota de imprensa.

O internacional iraniano chegou aos Açores proveniente do Sepahan do Irão na época 2021/22, tendo realizado 18 jogos e apontado dois golos com a camisola do Santa Clara.

Na última época, Mohebi, de 25 anos, foi emprestado aos iranianos do Esteghlal.

Hoje, o Santa Clara também anunciou o empréstimo de Martim Maia por uma temporada ao FC Noah Yerevan, da Arménia.

O médio de 25 anos tem contrato até 2025 com o Santa Clara (onde chegou após passagens pelo Amora, Casa Pia, Rio Ave e Sosnowiec da Polónia) e na última temporada foi emprestado ao Trofense.

Para a temporada 2023/24, os açorianos contrataram o guarda-redes Bravim, os médios Sarará, Serginho, Bruno Almeida (que assinou em definitivo pelo clube), MT (que renovou o empréstimo) e Klismahn, o extremo Reinaldo, os centrais Luís Rocha, Sidney Lima, Sema Velásquez e Pedro Pacheco e os laterais David Bruno, Lucas Soares e Miguel Pires.

O Santa Clara vai alinhar na II Liga em 2023/24 sob a liderança do treinador Vasco Matos (ex-adjunto do Casa Pia), após cinco temporadas consecutivas na primeira divisão.

