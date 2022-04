As negociações entre as duas partes já decorrem há muito tempo e segundo a imprensa inglesa Salah quer um aumento salarial que o torne no jogador mais bem pago da I Liga inglesa.

"Há muitas coisas que as pessoas não sabem. Não posso ser egoísta e falar sobre minha situação porque estamos a entrar numa fase decisiva da época, é o pior período" disse o internacional egípcio à 'Sky Sports News'.

Perante a insistência do jornalista, Salah confessou que não pode entrar em detalhes: "Não posso estar aqui frente às câmaras a falar sobre o contrato. Estou concentrado nos objetivos da equipa e em conquistar títulos. Isso é o mais importante para mim neste momento, dar tudo pelo clube".

Atual melhor marcador da 'Premier League', com 20 golos (28 em todas as provas), Salah marcou apenas um golo nos últimos sete jogos, depois de ter disputado a final da Taça das Nações Africanas ao serviço do Egito.

O Liverpool, que persegue uma conquista histórica esta temporada, do campeonato, da Liga dos Campeões, da Taça de Inglaterra, a juntar à Taça da Liga que os 'reds' já venceram, defronta no domingo o Manchester City e poderá ascender à liderança da 'Premier League' em caso de vitória sobre os 'citizens', que lideram com um ponto de vantagem.

