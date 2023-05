"A mais importante mensagem é para os jogadores, aos nossos campeões. Vocês deram tudo, deram a vossa vida, juventude, os vossos momentos em família, o vosso sacrifício em prol do desporto", enalteceu o edil lisboeta.

No seguimento do título alcançado pelo Benfica, no sábado, Carlos Moedas recebeu nos Paços do Município, a comitiva do clube 'encarnado', composta por todo o plantel profissional, equipa técnica, staff e órgãos sociais liderada pelo seu presidente, Rui Costa.

"Para muitos homens, e os mais pequenos que estão aqui [um grupo de crianças na frente da plateia], que não sabem o que é o sacrifício, não sabem o que é, muitas vezes, dar tudo na vida todos os dias, é isso que vocês fazem e é isso que vos agradecemos," realçou o autarca.

O presidente do Município lisboeta considerou os futebolistas 'encarnados' são um exemplo a seguir, pela dedicação e pelo brio demonstrados para alcançar o sucesso que agora celebram.

"Eu diria que a vossa força é a diferença e é essa a mensagem que tenho para os dias que correm, que a diferença é o nosso maior ativo. Sermos diferentes, estarmos acima da diferença", considerou.

Carlos Moedas destacou alguns exemplos que distinguem cada um dos jogadores que compõem o plantel benfiquista.

"A liderança do Otamendi, a segurança do Odysseas [Vlachodimos] e do Grimaldo, a irreverência do João Neves, do António Silva e do Florentino, a superação do Morato, do Musa, do Bah, a garra do Neres, do Gilberto, do Chiquinho, a experiência do João Mário, do Aursnes, do Draxler e a pólvora do Guedes, do Rafa e do Ramos", elencou, aplaudindo o êxito do emblema das 'águias'.

Além dos jogadores do Benfica, Carlos Moedas elogiou ainda o presidente do clube, Rui Costa.

"O Rui Costa é um homem simples e é essa simplicidade que faz dele um grande líder, é um homem que, quando olhamos para os seus olhos, vemos o seu coração. O Rui Costa é isso mesmo: é essa simplicidade dos grandes líderes. Está muitas vezes atrás, ao lado, sempre com a equipa, com os jogadores, como se fosse um deles. O desporto, Rui Costa, deve-lhe muito", afirmou, dirigindo-se ao presidente do Benfica, que o ladeava.

O Benfica sagrou-se no sábado campeão português de futebol pela 38.ª vez, depois de vencer em casa o lanterna-vermelha Santa Clara, por 3-0, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa.

Após uma 'seca' de três temporadas, os 'encarnados' voltaram a festejar um título nacional, terminando a I Liga com 87 pontos, mais dois do que o FC Porto.

