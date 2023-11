Os visitantes chegaram ao intervalo a vencer por 1-0, graças ao golo marcado por Clesio Bauque, aos 14 minutos, e aumentaram a vantagem no início da segunda parte, aos 52, por intermédio de Stanley Ratifo, antes da reação da seleção anfitriã.

O Botswana reduziu aos 74 minutos, por Tlhalefang Molaodi, mas Moçambique recuperou a vantagem de imediato, aos 75, através de Jonathan Muiomo, com Mogakolodi Ngele a voltar a marcar para a formação da casa, aos 85, mantendo a incerteza até ao fim.

O defesa Bruno Langa e o médio Ricardo Guimarães, ambos do Desportivo de Chaves, e o avançado Gildo Lourenço, do Sporting da Covilhã, foram titulares na seleção moçambicana na partida disputada em Francistown, a segunda maior cidade do Botswana.

Após o único jogo realizado até ao momento, Moçambique isolou-se na liderança do Grupo G, que integra também Argélia, Somália -- que se vão defrontar ainda hoje, em Baraki -, e Guiné Conacri.

