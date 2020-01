Mitchell Evans, Riola Sardo: “Sinto-me muito à vontade em 450cc” Mitch Evans realizou um sonho no passado fim-de-semana ao competir, pela primeira vez, com a sua nova Honda CRF450RW. O piloto conseguiu terminar a corrida em Riola Sardo, no segundo lugar, atrás do companheiro de equipa Tim Gajser. desporto MotoSport desporto/mitchell-evans-riola-sardo-sinto-me-muito-a_5e31c879979f2f128ddd1180





Mitch Evans realizou um sonho no passado fim-de-semana ao competir, pela primeira vez, com a sua nova Honda CRF450RW. O piloto conseguiu terminar a corrida em Riola Sardo, no segundo lugar, atrás do companheiro de equipa Tim Gajser.

Evans não ficou surpreendido com o resultado conseguido, ressalvando ainda o facto de já se sentir confortável com a nova máquina. “Boa primeira corrida do ano em Riola! Gosto sempre muito das corridas nesta pista. Sinto-me muito à vontade com as 450”, disse o piloto.

Apesar de o Campeão do Mundo de Motocross ter sido o centro das atenções em Itália, Evans não deixou de surpreender com a sua prestação na estreia em 450cc. O australiano, para além de ter terminado na segunda posição, ainda conseguiu chegar perto de Gajser já no final da corrida.

“Estou na melhor equipa que existe e tenho conseguido correr com o Tim na nova mota. Sempre disse que as 450 me assentavam melhor e é bom poder, finalmente, prová-lo. No entanto, há ainda um longo caminho a percorrer”., afirmou Evans.

A próxima prova do Internacional de Itália acontece já no próximo fim-de-semana, em Ottobiano.