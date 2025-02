No final do julgamento, que decorreu em San Fernando de Henares, nos arredores de Madrid, o Ministério Público manteve o pedido de condenação que já tinha feito nas alegações iniciais.

"Foi um beijo não consentido. Penso que, após o exame, não há dúvida nenhuma", disse a procuradora Marta Durántez Gil durante as conclusões do julgamento.

A procuradora destacou a "total coerência" de Jenni Hermoso entre o que contou sobre este caso e o seu comportamento "imediato e posterior", condenando que, em 2025, se continue a questionar "vítimas de agressão sexual" por celebrarem ou se rirem, numa referência a vídeos da celebração da vitória a seleção feminina de Espanha no Mundial de 2023, na Austrália.

"Ela tinha sentimentos contraditórios, queria passar despercebida, que tudo isto não se reduzisse a um beijo não consentido, mas ao triunfo da seleção espanhola. Será que ela é menos vítima por isso?", acrescentou.

Luis Rubiales começou a ser julgado em 03 de fevereiro por agressão sexual por causa do beijo a Jenni Hermoso no Estádio de Sydney, no momento em que as jogadoras da seleção de Espanha eram felicitadas por diversas autoridades e recebiam as medalhas de campeãs do mundo, título que acabavam conquistar.

Rubiales foi ainda julgado por coerção, juntamente com o ex-diretor da seleção masculina de Espanha Albert Luque, o então selecionador Jorge Vilda e o antigo diretor de marketing da federação Ruben Rivera, por alegadas pressões sobre a jogadora.

Para os restantes três acusados, o Ministério Público manteve também hoje o pedido de um ano e meio de prisão para cada, por um delito de coerção, por causa de alegadas pressões sobre Jenni Hermoso, familiares e amigos da jogadora para que desvalorizasse publicamente o beijo que lhe deu Rubiales.

A audição de testemunhas e acusados neste julgamento terminou hoje, no tribunal de San Fernando de Henares.

Luis Rubiales garantiu, na terça-feira, no julgamento, que pediu a Jenni Hermoso para a beijar no Estádio de Sydney e que a futebolista lhe deu o consentimento, algo que a jogadora negou, também em tribunal, reiterando que foi beijada nos lábios contra a sua vontade pelo antigo presidente da federação, a quem se referiu como sendo então o seu "chefe".

Rubiales deixou a presidência da RFEF em 10 de setembro de 2023 e, semanas mais tarde, em 30 de outubro, a FIFA suspendeu-o de todas as atividades relacionadas com futebol.

