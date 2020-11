Mini-Enduro: Pandemia leva ao cancelamento da prova de Celavisa

Devido ao atual estado de emergência, a FMP foi forçada a cancelar as provas agendadas para os próximos fins-de-semana, entre as quais o 9.º Enduro de Celavisa. The post Mini-Enduro: Pandemia leva ao cancelamento da prova de Celavisa first appeared on Offroadmoto.