Milhares de adeptos pedem demissão de Frederico Varandas da presidência do Sporting A demissão de Frederico Varandas da presidência do Sporting foi hoje pedida por cerca de três mil adeptos do clube lisboeta, que se concentraram em frente ao pavilhão do Estádio José Alvalade. desporto Lusa desporto/milhares-de-adeptos-pedem-demissao-de_5e4047bbd617441277ad780b





A concentração iniciou-se pelas 16:00 e os adeptos, que se assumiram como tal e não como membros de claques, empunharam cartazes onde se podia ler "Varandas I love you out of Sporting" [Varandas gosto de ti fora do Sporting] e "Demissão, rua já! O Sporting tem de ser nosso outra vez".

A manifestação ganhou maior dimensão quando as claques afetas aos 'leões' saíram do Pavilhão João Rocha, após o triunfo do Sporting sobre o Benfica, por 2-0, em jogo da 17.ª jornada da fase regular do Nacional de futsal.

Nesse momento, fez-se ouvir o cântico que tem sido entoado em vários jogos da equipa de Alvalade, em especial, a de futebol: "Varandas, o que fazes aqui? A presidência não é lugar para ti".

Para os adeptos que compareceram na concentração é claro que a demissão de Frederico Varandas tem de ter efeitos imediatos, para que sejam feitas eleições para a presidência do Sporting o mais rapidamente possível.

Apesar da forte oposição manifestada contra a direção presidida por Frederico Varandas, alguns adeptos sportinguistas expressaram desagrado contra a pressão que está a ser colocada os dirigentes do clube.

É sob este clima de forte instabilidade que o Sporting recebe hoje o Portimonense, a partir das 17:30 horas, em jogo da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, na qual ocupa o quarto lugar, a 22 pontos do líder e rival Benfica.

