O piloto natural de Almada, que foi o 12.º classificado na corrida sprint de sábado, parte hoje do 15.º lugar para a corrida principal, com 25 voltas previstas.

O italiano Enea Bastianini (Ducati) foi o autor da 'pole' e larga do primeiro lugar da grelha.

O Algarve recebe, pela quinta vez consecutiva, o GP de Portugal de MotoGP, que este ano é a segunda de 21 provas previstas.

Após a realização da corrida sprint, no sábado, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) manteve a liderança do campeonato, mas agora com apenas dois pontos de vantagem sobre o espanhol Jorge Martin (Ducati), vice-campeão mundial.

Do programa constam, ainda, as corridas de Moto3 (11:00), com 19 voltas, e de Moto2 (12:15), com 21 voltas.

A corrida de MotoGP, prevista para as 14:00 horas, fecha o programa do GP de Portugal de 2024.

AGYR // VR

Lusa/Fim