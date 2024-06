O piloto luso, que largou do 11.º lugar da grelha, desistiu na segunda volta, numa altura em que era 16.º.

Já na primeira volta, Miguel Oliveira tinha sofrido um toque do espanhol Alex Márquez (Ducati), perdendo cinco lugares.

A corrida sprint foi conquistada pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que gastou 19.30,251 minutos para cumprir as 11 voltas.

O espanhol Marc Márquez (Ducati) foi o segundo classificado, a 1,469 segundos do transalpino, com o também espanhol Pedro Acosta (GasGas) em terceiro, a 4,147.

O incidente entre Miguel Oliveira e Fábio Quartararo chegou a ser investigado pelos comissários que, contudo, entenderam que se tratou de um incidente de corrida.

A prova ficou ainda marcada pela queda do espanhol Jorge Martin (Ducati), líder do campeonato e autor da pole position com novo recorde do circuito italiano, que caiu sozinho, a cinco voltas do final, numa altura em que era terceiro classificado.

Com estes resultados, Martin continua como líder do campeonato, com os mesmos 155 pontos que tinha à partida desta corrida sprint.

A vitória de hoje permitiu a Bagnaia recuperar 12 pontos, ficando, agora, a 29 de Jorge Martin.

Já Miguel Oliveira, mantém o 13.º lugar, com 29 pontos.

No domingo, disputa-se a corrida principal desta sétima ronda da temporada.

