"Foi uma longa corrida e dura. No início, senti alguns problemas para fazer funcionar o lado esquerdo dos pneus e apanhei alguns sustos", contou o piloto português, após a corrida, em declarações difundidas pela equipa KTM.

O piloto natural de Almada acabou esta 14.ª prova da temporada do Mundial de Velocidade em motociclismo a 23,685 segundos do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que somou o quarto triunfo consecutivo no campeonato.

Oliveira seguia na 10.ª posição à entrada para a última volta mas teve de cumprir uma penalização [long lap] por ter excedido os limites de pista e acabou por descer ao 11.º posto final.

"O terceiro setor da pista foi um problema para mim ao longo de todo o fim de semana e fui mesmo aos limites. A penalização não foi o ideal mas, no geral, não foi um mau Grande Prémio", concluiu Miguel Oliveira.

Com o resultado de hoje, o piloto luso desceu uma posição no campeonato, para 11.º, com 90 pontos, a 121 do francês Fábio Quartararo (Yamaha), atual campeão do mundo.

A próxima ronda será o Grande Prémio de Aragão, em Espanha, em 18 de setembro.

