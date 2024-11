"A corrida final [do campeonato] marca o regresso da nossa estrela portuguesa, o Miguel Oliveira", escreveu a equipa norte-americana no comunicado de antevisão do último Grande Prémio da temporada.

Miguel Oliveira está afastado da competição desde 29 de setembro, dia em que sofreu diversas fraturas no pulso direito na primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio da Indonésia, 15.ª etapa do Mundial.

"Estou entusiasmado por regressar à competição em MotoGP. As minhas expectativas não são altas pois não sei que limitações vou ter ainda no pulso, até me voltar a sentar em cima da mota", começou por explicar o piloto natural de Almada.

O piloto de 29 anos, que em 2025 se mudará para a Pramac Yamaha, admite que esta prova lhe deixa "sentimentos mistos" mas que o seu objetivo é "deixar a Trackhouse em alta", com um resultado positivo.

Na primeira passagem do campeonato por Barcelona, Oliveira desistiu na corrida sprint depois de rodar na sétima posição, terminando a corrida principal, de domingo, no 10.º lugar.

Esta prova surge como substituta do Grande Prémio de Valência, cancelado devido aos efeitos devastadores da tempestade DANA naquela região de Espanha.

"Vamos correr para poder dar alguma esperança e alguns fundos aos que foram afetados pelos eventos catastróficos de Valência pelo que estou ansioso" pela corrida, concluiu o piloto português.

Miguel Oliveira ocupa, atualmente, o 15.º lugar no campeonato, com 71 pontos, apesar de já ter falhado cinco das 19 corridas disputadas (Indonésia, Japão, Austrália, Tailândia e Malásia).

O espanhol Jorge Martin (Ducati) chega à derradeira etapa na liderança, com 24 pontos de vantagem sobre o italiano e bicampeão Francesco Bagnaia (Ducati), que é segundo, quando ainda estão 37 pontos em disputa.

