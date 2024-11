Miguel Oliveira, que sofreu múltiplas fraturas no braço esquerdo nos treinos livres do GP da Indonésia, em 29 de setembro, fez a sua melhor volta em 1.40,404 minutos, terminando a 1,486 segundos do mais rápido da sessão, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), bicampeão em título.

O também transalpino Marco Bezzecchi (Ducati) foi o segundo mais rápido, a 0,080 segundos de Bagnaia, com o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) em terceiro, a 0,107, num fim de semana em que se despede do campeonato.

Na luta pelo título mundial, o espanhol Jorge Martin (Ducati), líder do campeonato com 24 pontos de avanço para Bagnaia, foi apenas o quinto classificado na sessão desta tarde, a 0,296 segundos do mais rápido e atrás da surpresa do dia, o francês Johann Zarco (Honda).

O veterano piloto gaulês chegou a liderar com uma Honda privada, que tem sentido muitas dificuldades para ser competitiva ao longo da temporada.

Com estes resultados, Miguel Oliveira terá de disputar, no sábado, a primeira fase da Qualificação (Q1), para tentar o apuramento para a fase seguinte (Q2), que reúne os 10 mais rápidos dos treinos cronometrados de hoje e os dois melhores da Q1.

Além da Qualificação, para sábado está ainda prevista a corrida sprint.

Em caso de vitória, Jorge Martin sagra-se, desde já, campeão mundial de MotoGP pela primeira vez, bastando-lhe ganhar dois pontos na corrida sprint a Bagnaia para conquistar o título. Caso contrário, a discussão segue para a corrida principal, no domingo.

Bagnaia só conseguirá ser campeão domingo, se recuperar 24 pontos face ao espanhol, pois mesmo que vença a corrida sprint de sábado e Jorge Martin não pontue, os 12 pontos em disputa representam apenas metade da distância que o separam do primeiro lugar.

AGYR // AO

Lusa/Fim