Miguel Oliveira quinto no acidentado GP da Catalunha de MotoGP

Miguel Oliveira (Aprilia) foi hoje quinto classificado no Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, 11.ª corrida da temporada, marcado pela queda e atropelamento do líder do campeonato, Francesco Bagnaia (Ducati), com suspeita de fraturas nas pernas.