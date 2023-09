Oliveira concluiu as 27 voltas ao traçado de Misano a 12,274 segundos do vencedor, Jorge Martin, que deixou o italiano Marco Bezzechi (Ducati) no segundo lugar, a 1,350 segundos, com o campeão mundial Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 3,812.

Com estes resultados, Bagnaia mantém a liderança do campeonato, mas agora com 36 pontos de vantagem sobre Jorge Martin, que recuperou 14 ao longo do fim de semana com as vitórias de hoje, na corrida principal, e sábado, na corrida sprint.

