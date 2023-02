Oliveira efetuou 52 voltas, fazendo o seu melhor tempo na 21.ª, em 1.58,839 minutos, a apenas 0,103 segundos do mais rápido do dia, o espanhol Jorge Martin (Ducati). O espanhol Pol Espargaró (GasGas) foi o terceiro, a 0,145 segundos do mais rápido.

O dia ficou marcado pela chuva que caiu durante a noite no circuito, que deixou o asfalto molhado e condicionou os trabalhos ao longo do dia.

Miguel Oliveira, que roda com uma Aprilia de 2022, ficou a apenas um décimo de segundo do melhor tempo efetuado com a KTM nos testes de 2022.

O registo de hoje coloca o piloto português na quinta posição do conjunto das duas jornadas de testes já realizadas.

As marcas continuam a testar diferentes soluções de aerodinâmica, com especial enfoque nas soluções que permitem criar mais efeito solo e melhorar a aderência ao asfalto, permitindo mais velocidade de ponta nas retas.

Nesse particular, destaca-se a Ducati, marca que dominou em 2022 e este ano mostra-se ainda mais evoluída.

O francês Fábio Quartararo (Yamaha), campeão em 2021, foi o quarto mais rápido, a 0,161 segundos de Jorge Martin, seguido do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), campeão em título.

A Yamaha tem mostrado evolução ao nível da velocidade de ponta, uma das principais debilidades das últimas temporadas.

Esta primeira bateria de testes prossegue no domingo.

