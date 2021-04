O piloto de Almada, que saiu da 10.ª posição da grelha, não teve "um arranque muito bom", pois sentiu "dificuldades no início para parar a mota".

"Sentia o pneu dianteiro a mexer-se muito nas travagens e isso tornou ainda mais difícil ultrapassar", começou por explicar o piloto luso, em declarações difundidas pela equipa KTM.

Oliveira acabaria por cair quando a frente da sua RC16 escorregou na curva 14.

"Peguei na mota e continuei até ao fim por respeito à equipa, aos telespetadores e aos fãs portugueses. Não era este o espetáculo que eu queria dar. Temos de ultrapassar isto e concentrarmo-nos no futuro", concluiu Miguel Oliveira.

O português terminou a uma volta do vencedor, o francês Fabio Quartararo (Yamaha) e desceu ao 18.º lugar do campeonato, com quatro pontos.

