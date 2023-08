Oliveira fez a sua melhor volta em 1.49,665 minutos, gastando mais 1,482 segundos do que o mais rápido da sessão, o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia).

O também espanhol Jorge Martin (Ducati) foi o segundo, a 0,671 segundos de Espargaró, com o sul-africano Brad Binder (KTM) em terceiro, a 0,715.

Esta sessão de treinos, que veio substituir a segunda sessão de treinos livres, é a única que define o apuramento dos 10 mais rápidos diretamente para a segunda fase da qualificação (Q2), no sábado.

Os restantes, grupo no qual se inclui Miguel Oliveira, terão de disputar uma primeira fase, a Q1, que apura os dois mais rápidos para a Q2.

Até agora, era o somatório das duas sessões de treinos livres de sexta-feira que definiam esse escalonamento.

No entanto, o promotor do campeonato decidiu tornar a primeira sessão do dia verdadeiramente numa sessão de treinos livres, em que os pilotos podem aproveitar para testar diferentes afinações sem se preocuparem com os tempos realizados.

A sessão ficou marcada pela queda do italiano Marco Bezzecchi (Ducati), que chegou a liderar durante largos minutos, e que o deixou a mancar da perna direita.

Miguel Oliveira chegou a rodar entre os cinco mais rápidos no início mas acabaria por perder posições com o evoluir da sessão.

No sábado, além de uma segunda sessão de treinos livres, disputa-se a qualificação, ainda durante a manhã, e a corrida sprint, à tarde, enquanto a corrida principal vai ser disputada no domingo.

AGYR // JP

Lusa/Fim