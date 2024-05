Oliveira fez o seu melhor registo em 1.39,350 minutos, terminando a 0,788 segundos do mais rápido do dia, o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que bateu o recorde do circuito catalão. O sul-africano Brad Binder (KTM) foi o segundo mais rápido do dia, a 0,072 segundos de Espargaró, com o espanhol Pedro Acosta (GasGas) em terceiro, a 0,103.

Desta forma, o piloto natural de Almada terá de passar pela primeira fase da qualificação (Q1) a disputar no sábado e que apura os dois mais rápidos para a fase seguinte, a Q2.

Um dia depois de ter anunciado a retirada das pistas no final deste ano, Alei Espargaró assinou o melhor tempo de uma sessão marcada por várias quedas.

A última delas aconteceu já no derradeiro minuto da sessão, por intermédio do espanhol Alex Márquez (Ducati), quando Miguel Oliveira fazia um derradeiro esforço para melhorar o tempo conseguido na volta anterior.

Com a queda de Alex Márquez e a amostragem de bandeiras amarelas, os tempos desta última volta seriam anulados, numa altura em que o português vinha a melhorar o seu registo.

Assim, na Q1 de sábado estarão pilotos como Marc Márquez ou Fábio Quartararo (Yamaha), antigos campeões mundiais.

O espanhol Jorge Martin (Ducati), líder do campeonato à partida, terminou em sexto, dois lugares abaixo do campeão, o italiano Francesco Baganaia (Ducati).

