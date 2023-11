"Começar da nossa posição da grelha [19.º], o objetivo era conseguir um bom ritmo e recolher informação para amanhã [domingo]", explicou o piloto natural de Almada.

Oliveira, que largou da 19.ª posição, terminou as 10 voltas a 15,058 segundos do vencedor, Alex Márquez, que deixou o compatriota Jorge Martin (Ducati) na segunda posição, a 1,589 segundos, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 3,034 segundos.

"É normal quando se parte de trás do pelotão, tudo se torna muito mais duro e não é fácil fazer muitas ultrapassagens para ganhar lugares", disse ainda Miguel Oliveira.

O piloto de 28 anos sublinhou que "é bastante difícil passar nas curvas apertadas e preparar boas trajetórias".

Por isso, Miguel Oliveira acredita que "vai ser um dia difícil para a corrida", pelo que diz não esperar "muitas melhorias durante a noite".

"Teremos de dar o nosso máximo desde o princípio até ao fim e ver o que podemos fazer", concluiu.

AGYR // NFO

Lusa/Fim