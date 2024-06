Oliveira chega a esta prova na 15.ª posição, com 31 pontos, os mesmos de Franco Morbidelli (Ducati), que é 14.º, no único circuito a acolher uma prova desde o início do Campeonato do Mundo de velocidade, em 1949, já lá vão 75 anos.

"É uma pista bastante difícil. É estreita e tem uma grande combinação de mudanças de direção a alta velocidade, pelo que se torna bastante complicada", explica Miguel Oliveira, citado pela assessoria de imprensa da equipa Trackhouse.

No entanto, o piloto natural de Almada sublinha que gosta do traçado.

"Habitualmente, é uma pista onde me divirto bastante com a mota de MotoGP. Por isso, aguardo com expectativa [esta prova] e espero conseguir um bom resultado este fim de semana", sublinhou o piloto luso.

O piloto espanhol Jorge Martin (Ducati) chega na liderança, com 171 pontos, mais 18 do que o italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

