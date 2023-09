O piloto natural de Almada terminou as 12 voltas a 4,940 segundos do vencedor, o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que bateu o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) por 1,989 segundos, com o espanhol Maverick Viñales (Aprilia) em terceiro, a 2,040.

Miguel Oliveira largou da terceira posição da grelha mas viu-se engolido pelo pelotão, descendo ao sétimo lugar ainda na primeira volta.

Mas, duas voltas mais tarde, já era quinto, posição em que rodou durante a maior parte da corrida, até ser ultrapassado pelo espanhol Jorge Martin (Ducati) ao cair do pano.

O dia até começou mal para o piloto português, com uma queda durante os treinos livres da manhã, numa sessão que acabou por liderar.

Oliveira foi, também, o mais rápido, na Q1, a primeira sessão de qualificação, batendo o espanhol Marc Márquez (Honda) por 0,281 segundos.

Os dois passaram à Q2, onde o piloto luso foi o terceiro mais rápido, a 0,109 segundos do autor da 'pole position', Francesco Bagnaia (Ducati), e a apenas 0,005 segundos do segundo, Aleix Espargaró, naquela que foi a sua melhor qualificação desde que chegou à Aprilia.

Com estes resultados, Bagnaia cimentou a liderança do Mundial de pilotos, agora com 260 pontos, contra os 194 de Jorge Martin, que é segundo.

Miguel Oliveira mantém o 15.º lugar, com 44 pontos.

No domingo disputa-se a corrida principal desta 11.ª prova da temporada.

AGYR // JP

Lusa/Fim