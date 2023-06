Oliveira fechou a jornada com o tempo de 1.46,565 minutos, terminando a 1,129 segundos do mais rápido do dia, o campeão mundial Francesco Bagnaia (Ducati). O também italiano Marco Bezzecchi (Ducati) foi o segundo classificado, a 0,063 segundos, com o espanhol Alex Rins (Honda) em terceiro, a 0,081.

Miguel Oliveira tinha sido o 21.º mais rápido na sessão matinal, em que apenas efetuou seis voltas ao traçado italiano de Mugello.

Na sessão da tarde, o piloto português, que foi forçado a falhar a prova anterior, o GP de França, devido à lesão provocada pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha) em Espanha, foi o 18.º classificado, melhorando quase 0,8 segundos.

Desta forma, Miguel Oliveira terá de passar pela primeira fase da qualificação, a Q1, no sábado de manhã, para tentar um lugar na Q2, que agrupa os 10 mais rápidos desta sexta-feira e os dois melhores da Q1.

O dia ficou ainda marcado pelas quedas dos espanhóis Aleix Espargaró (Aprilia), de manhã, e de Joan Mir (Honda), à tarde.

Aleix Espargaró, que já chegou a esta prova lesionado no calcanhar direito após uma queda quando treinava de bicicleta, teve mesmo de ser infiltrado para participar na segunda sessão de treinos livres.

No sábado, disputa-se a terceira sessão de treinos livres e as duas fases da qualificação, antes da corrida sprint, à tarde.

