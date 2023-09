Oliveira concluiu as 13 voltas ao traçado de Misano a 13,788 segundos do vencedor, o espanhol Jorge Martin (Ducati), que deixou em segundo lugar o italiano Marco Bezzecchi (Ducati), a 1,445 segundos, com o também transalpino Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 4,582.

A surpresa da tarde foi o quarto posto do espanhol Dani Pedrosa (KTM), piloto de testes da equipa austríaca retirado desde 2018.

Depois dos problemas de tração com que sofreu nos treinos de sexta-feira, Miguel Oliveira mostrou-se hoje mais confiante e venceu mesmo a primeira fase da qualificação (Q1), o que lhe valeu o passaporte para a Q2, juntamente com o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia).

Na derradeira fase da qualificação, Oliveira assegurou o 10.º lugar da grelha, a 0,887 segundos de Jorge Martin, autor da 'pole position' com novo recorde do circuito.

O domínio do piloto madrileno estendeu-se à corrida sprint, com metade das voltas da prova principal, que se disputa ao domingo.

Martin liderou do princípio ao fim, levando consigo Marco Bezzechi, o único com ritmo para acompanhar o piloto da Pramac.

Ainda recuperar das mazelas da queda sofrida no domingo, na Catalunha, Francesco Bagnaia, líder do campeonato, rodou na terceira posição, aguentando o ataque final de Pedrosa e do sul-africano Brad Binder (KTM).

Já Miguel Oliveira chegou a ser nono classificado no início da prova, baixando ao 11.º depois de ser passado por Alex Márquez (Ducati) e Marc Márquez (Honda). O piloto luso acabou, finalmente, no 12.º posto, ao ser ultrapassado pelo espanhol Raul Fernandez (Aprilia), seu companheiro de equipa na RNF, a duas voltas do fim.

Com estes resultados, Bagnaia mantém o comando do campeonato, com 267 pontos, contra os 222 de Jorge Martin, que é segundo, e os 198 de Bezzecchi, que é terceiro. Miguel Oliveira permanece no 14.º posto, com 55.

