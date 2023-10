Em declarações difundidas pela assessoria de imprensa da equipa RNF Aprilia, Miguel Oliveira disse ter dado "um passo em frente durante a corrida sprint em comparação com a sessão de qualificação".

O piloto luso começou o dia com uma queda na segunda sessão de treinos livres, acabando por se qualificar no 12.º lugar.

Já na corrida sprint, viria a terminar na 10.ª posição, aproveitando as desistências dos espanhóis Marc Márquez (Honda) e de Aleix Espargaró (Aprilia), ambos por queda.

"Senti-me melhor com a mota na corrida [sprint]. Assim, para amanhã [domingo], sinto-me confiante. Só tenho de fazer um bom arranque e ganhar o máximo de posições possível desde a primeira volta", concluiu o piloto natural de Almada.

O espanhol Jorge Martin (Ducati) venceu a corrida sprint de hoje e assumiu a liderança do Mundial de MotoGP, por troca com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que foi oitavo, enquanto a Ducati conquistou o título de construtores. Miguel Oliveira mantém o 13.º lugar, com 69 pontos.

No domingo, disputa-se a corrida principal desta 15.ª de 20 rondas do campeonato.

