"É um resultado agradável, especialmente porque pudemos ser competitivos e fazer todas as voltas ao melhor nível que pudemos. Não conseguiu dar o máximo pois ao ter perdido força no ombro esquerdo, sinto que pode sair do sítio em qualquer altura", explicou o piloto natural de Almada, em declarações difundidas pela equipa RNF Aprilia.

Miguel Oliveira explicou que teve de se proteger e pilotar de uma forma com a qual não se sente confortável.

"De qualquer forma, foi um bom esforço da minha parte e da equipa e estamos ansiosos pela corrida de Assen [nos Países Baixos, no próximo fim de semana]", concluiu o piloto português.

Oliveira, que tinha arrancado da 15.ª posição após a desistência do espanhol Marc Márquez (Honda) na sequência de uma queda sofrida no 'warm up', cortou a meta a 19,648 segundos do vencedor, o espanhol Jorge Martin (Ducati), com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) a ficar em segundo, a 0,064 segundos, e o francês Johann Zarco (Ducati) em terceiro, a 7,013.

Com estes resultados, Oliveira subiu ao 16.º lugar do campeonato, com 27 pontos, e Francesco Bagnaia mantém a liderança, com 160.

