O piloto português aproveitou as cinco semanas de paragem do campeonato para recuperar da lesão sofrida no ombro esquerdo sofrida no GP de Espanha e mostra-se, agora, totalmente recuperado.

"Acho que é um ótimo momento para voltar depois de uma pausa tão longa, que foi muito útil para eu recuperar o meu ombro a 100 por cento. Cheguei a um nível de condicionamento físico próximo de onde estava no início da temporada. Obviamente, sinto-me muito confiante e feliz por continuar a trabalhar e voltar a ser realmente competitivo na minha Aprilia RS-GP", disse o piloto natural de Almada, citado pela sua assessoria de imprensa.

O piloto luso já falhou duas das oito provas disputadas devido a lesões sofridas em quedas provocadas por adversários.

Por isso, Miguel Oliveira admite que "não foi o início de época" que esperava, mas segue "confiante para a segunda parte" da temporada, em que pretende "trazer bons resultados".

Para as 12 rondas restantes de 2023, o formato mudou ligeiramente. Se, até aqui, o somatório dos tempos das duas sessões de treinos livres determinava o apuramento para a segunda fase da qualificação (Q2), agora, a primeira sessão de treinos livres não conta para efeitos de classificação.

É a sessão de treinos da tarde que passa a apurar os 10 mais rápidos para a Q2, enquanto os restantes devem passar pela Q1 (da qual se apuram os dois melhores para a fase seguinte).

Miguel Oliveira ocupa atualmente o 17.º lugar do Mundial de pilotos, com 27 pontos.

