O piloto natural de Almada, de 28 anos, trocou a KTM com que alinhou nas quatro primeiras quatro temporadas em MotoGP pela Aprilia da RNF, equipa satélite da marca italiana, com o objetivo de perseguir o sonho de ser campeão mundial.

A época de 2023 arranca em Portimão, este fim de semana, onde o piloto luso dominou em 2020 ('pole position', volta mais rápida, líder em todas as voltas e vitória), tendo sido quinto classificado em 2022.

Agora, com a mota italiana, que nos treinos de pré-temporada se cotou como uma das mais rápidas, atrás das Ducati, Oliveira espera aumentar o pecúlio de vitórias já conquistadas neste campeonato (cinco).

"O primeiro que pensei quando soube que o campeonato começava em Portugal [pela primeira vez na história da competição] foi, claro, em ganhar a corrida. Vai ser um desafio mas tentarei dar o meu máximo", sublinhou o português, numa entrevista difundida por um dos seus patrocinadores.

Oliveira tem-se mostrado agradado com a mota, da qual tem dito que "se adapta bem" ao seu estilo de condução.

O objetivo, segundo tem dito nos últimos meses, é "ser campeão do mundo".

Ao seu lado terá o espanhol Raúl Fernández, que também trocou a KTM (da Tech3) pela Aprilia da RNF.

Em quatro temporadas disputadas em MotoGP, Miguel Oliveira soma cinco triunfos (dois em 2020, na Estíria e em Portimão, um em 2021, na Catalunha, e dois em 2022, na Indonésia e na Tailândia), esperando voltar a subir ao pódio já este fim de semana.

"É sempre bom correr em casa e ser esta a primeira corrida do Campeonato torna tudo mais entusiasmante. Este é sem dúvida um GP especial para mim e vou tentar de novo pelo menos estar no pódio. Sabemos que não é fácil, mas vamos lutar como sempre e com o apoio extra do público português o moral estará ainda mais elevado", destacou.

O piloto português é o quinto com mais vitórias, apenas atrás do espanhol Marc Márquez (59), do italiano Francesco Bagnaia (11) e do francês Fabio Quartaro (11) e do espanhol Maverick Viñales (9), e em igualdade com o espanhol Alex Rins (5).

Todos os 22 pilotos da grelha já venceram pelo menos uma corrida em qualquer uma das classes do campeonato (Moto3, Moto2 e MotoGP), num total de 326 vitórias entre eles.

Oliveira, um dos nove que nunca foram campeões, soma 17, pois, além das cinco em MotoGP, soma ainda seis em Moto2 e outras tantas em Moto3.

Em 2023, o Autódromo Internacional do Algarve (AIA) acolhe a 18.ª edição do GP de Portugal, que já se disputou nos circuitos de Jarama, Estoril e AIA.

O francês Fabio Quartararo (Yamaha) é o único piloto a ter vencido mais do que uma vez em Portimão (ganhou em 2021 e 2022), com Francesco Bagnaia (Ducati) e ganhar em 2021, neste circuito, mas o então denominado GP do Algarve.

AGYR // NFO

Lusa/Fim