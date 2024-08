"Hoje foi um dia estranho. Tive alguns problemas técnicos pela manhã e não consegui muito 'feedback' [retorno], além de me livrar da 'ferrugem' após as férias de verão. Depois, à tarde, começámos basicamente com a mesma configuração base, mas logo descobrimos que não era o caminho, então tentámos fazer uma mudança durante o treino", afirmou o almadense de 29 anos em declarações divulgadas em comunicado pela Trackhouse Racing.

Miguel Oliveira foi hoje o 15.º mais rápido nos treinos livres para o Grande Prémio da Grã-Bretanha de MotoGP, 10.ª prova do Mundial de velocidade de motociclismo.

"Ainda há uma grande ponte para fechar para poder andar mais rápido -- falta-me muita estabilidade, especialmente na traseira quando acelero, por isso estamos apenas a tentar resolver isso para amanhã [sábado]. Não me senti incrível na moto hoje e fui bastante lento. Cada volta que fiz foi realmente atacar demais a moto e apenas reagir ao que ela estava fazendo e não muito confortável, então espero encontrar mais velocidade amanhã", destacou o piloto luso.

Miguel Oliveira efetuou a sua melhor volta ao circuito de Silverstone em 1.59,160 minutos, mais 1,249 segundos do que o mais rápido, o espanhol Jorge Martin (Ducati), que registou 1.57,911, enquanto o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), bicampeão em título, obteve a terceira marca, com 1.58,030.

Por ter ficado abaixo dos 10 primeiros classificados, que se apuram diretamente para a segunda sessão de qualificação, marcada para sábado, Miguel Oliveira terá de disputar a primeira fase qualificativa, na qual apenas os dois primeiros ganham o direito a seguir para a discussão da 'pole position'.

O piloto português ocupa o 13.º lugar no Mundial de MotoGP de 2024, que é liderado por Bagnaia, vencedor de seis das nove corridas realizadas este ano, à partida para a 10.ª das 20 provas do campeonato.

DN (RPC) // AJO

Lusa/Fim