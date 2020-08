Num Grande Prémio de cortar a respiração, o piloto português Miguel Oliveira traz para casa a taça de uma impressionante primeira vitória em MotoGP.

A partir do sétimo lugar na grelha, Oliveira mostrou desde cedo muito rápido com a KTM da Tech3, mantendo-se na sétima posição até ser mostrada a bandeira vermelha que interrompeu a corrida devido ao acidente de Maverick Viñales.

No recomeço da corrida Miguel Oliveira subiu logo à quarta posição e a lutar para chegar à terceira posição. Enquanto Pol Espargaro e Jack Miller lutavam pela vitória, Oliveira conseguiu passar ambos na última curva e escrever uma história no Grande Prémios de motociclismo, com a primeira vitória portuguesa na categoria rainha e a primeira para a Red Bull KTM Tech3.

Miguel Oliveira – Vencedor do GP da Estíria:

A última volta? “Antes de mais, eu estava a certificar-me de que era a última volta. Durante toda a corrida, não consegui ver onde estava a minha placa nas boxes, por isso não sabia se o quarto classicador estava realmente perto de mim ou não, por isso estava apenas totalmente concentrado na frente.

Quando me aproximei na última volta, vi que Pol começou a manter uma linha bastante defensiva e pensei que ambos podiam perder muito tempo, para que eu pudesse tirar partido disso. Na última curva, deixei que ambos lutassem e apenas fui para o interior.”

A confirmação do triunfo… “Quando vi a bandeira axadrezada e ninguém por perto, foi pura alegria! Estou muito contente por dar a esta equipa a sua primeira vitória. É um grupo tão grande de seres humanos, todos muito profissionais e eles merecem-na realmente. Merecemos esta vitória por todas as lutas que temos travado desde o ano passado. Chegámos a esta época com muito potencial, mas por alguma razão ou outra, não conseguimos e, finalmente este triunfo. Estou muito feliz por fazer parte desta equipa”.

Hervé Poncharal (team manager da Tech3 KTM):

“Que dia incrível, que emoções incríveis! Há 40 anos que andamos neste negócio e nunca ganhámos uma corrida de MotoGP. Honestamente, pensei que isso nunca iria acontecer e hoje o nosso sonho tornou-se realidade. Aqui na Áustria, que está em frente do nosso patrocinador do título Red Bull, em frente da direcção da KTM, o nosso fabricante.”

“Para ser honesto, esta manhã, estava tão em baixo quando vi os meus dois pilotos de Moto3, que colidiram, quando estavam no percurso para um pódio e pensei que talvez estivesse na altura de me reformar, porque quando se está profundamente envolvido, fiquei muito, muito triste com isso. E agora sou quase o homem mais feliz do mundo”.

Resultados MotoGP Styria-GP:

Miguel Oliveira, KTM, Jack Miller, Ducati, +0,316 seg Pol Espargaro, KTM, +0,540

Joan Mir, Suzuki,+0,641 Andrea Dovizioso, Ducati, +1.414 Alex Rins, Suzuki, +1.450 Takaaki Nakagami, Honda, +1.864

Brad Binder, KTM, +4.150 Valentino Rossi, Yamaha, +4.517 Iker Lecuona, KTM, +5.068

Mundial de Pilotos (após 5 das 14 corridas): 1. Quartararo, 70 pontos. 2. Dovizioso 67. 3. Miller 56. 4. Binder 49. 5. Vinales 48. 6. Nakagami 46. 7. Rossi 45. 8. Mir 44. 9. Oliveira 43. 10. Pol Espargara 35. 11. Morbidelli 32. 12. Zarco 30. 13. Rins 29. 14. Petrucci 25. 15. Alex Mérquez 15. 16. Aleix Espargara 15. 17. Lecuona 13. 18. Bagnaia 9. 19. Smith 8. 20. Rabat 7. 21. Crutchlow 7. 22. Pirro 4.

Mundial de Construtores (após 5 das 14 corridas): Yamaha 88. 2. Ducati 87. 3. KTM 82. 4. Suzuki 57. 5. Honda 46. 6 Aprilia 20.