O italiano Luca Marini (Ducati) conseguiu o melhor tempo e o recorde ao circuito de Buddh, em 1.44,782 minutos, superando em oito milésimas de segundo Jorge Martín (Ducati) e em 51 o também espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Miguel Oliveira cumpriu a sua melhor volta em 1.45,863 minutos, mais de 1,081 segundos do que Marini, terminando a jornada no 17.º lugar, a mesma posição em que tinha ficado na primeira sessão de treinos livres, liderada pelo italiano Marco Bezzecchi (Ducati).

Com este resultado, o piloto natural de Almada, que tal como a maioria dos pilotos teve as primeiras voltas canceladas, vai disputar a primeira fase de qualificação (Q1), no sábado, a partir das 11:20 locais (06:50 em Lisboa), para disputar um dos dois lugares de acesso à Q2, marcada para as 11:45 (07:15).

A corrida sprint vai ser disputada a partir das 15:30 (11:00), no sábado, enquanto o Grande Prémio da Índia está marcado para domingo, às 17:15 (12:45).

Com 65 pontos, Oliveira ocupa o 13.º lugar na classificação de pilotos do Campeonato do Mundo, que é liderada, com 283, pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que hoje não foi além do sétimo melhor tempo.

