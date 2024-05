Oliveira concluiu as 13 voltas previstas ao circuito de Le Mans a 13,492 segundos de distância do vencedor, o espanhol Jorge Martín (Ducati), que reforçou a liderança do campeonato.

O também espanhol Marc Márquez (Ducati) foi o segundo classificado, cruzando a meta 2,280 segundos depois do vencedor, com o seu compatriota Maverick Viñales (Aprilia) em terceiro, a 4,174.

Miguel Oliveira largou da 12.ª posição, depois da melhor qualificação da temporada, e chegou ao 11.º posto. Contudo, foi ultrapassado pelo companheiro de equipa Raul Fernandéz (Aprilia).

O piloto luso acabaria por ganhar uma posição com a queda do italiano Marco Bezzecchi (Ducati), a quatro voltas do final, quando era segundo classificado.

Na frente, Martín esteve sempre imperturbável desde o arranque, ao contrário do que aconteceu com o campeão em título, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

'Pecco' arrancou do segundo lugar e foi 'engolido' por grande parte do pelotão, acabando por desistir, após falhar uma travagem e ter de passar pela escapatória.

Já Miguel Oliveira chegou a esta corrida sprint depois de ter conseguido passar à segunda fase da qualificação pela primeira vez esta temporada.

O piloto natural de Almada foi o segundo mais rápido na primeira fase, a Q1, seguindo para a Q2 juntamente com Enea Bastianini (Ducati).

Nesta segunda fase, Oliveira foi o 12.º.

Com os resultados de hoje, Jorge Martin soma 104 pontos, alargou a vantagem no Mundial de pilotos, de 17 para 28 sobre Bastianini, enquanto Bagnaia desceu ao terceiro lugar, com 75 pontos.

Miguel Oliveira 'caiu' um lugar, para o 14.º posto, com 23 pontos.

No domingo, vai ser disputada corrida principal do GP de França.

AGYR // JP

Lusa/Fim