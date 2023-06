Frazão, que eliminou o irmão, Filipe, nos quartos de final, controlou o adversário e chegou à final, quando já tinha assegurado o bronze, e vai discutir o ouro com o neerlandês Tristan Tulen.

O jogo pelo ouro está marcado para as 19:10 locais (18:10 em Lisboa).

Portugal soma até ao momento 11 pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, cinco pratas e três bronzes, além de outros dois 'metais' já assegurados, na esgrima, um, e no ténis de mesa, um.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.

