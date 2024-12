"A equipa deles é forte, joga bem em casa e é difícil de ser derrotada. A nível individual, tem muitas forças e qualidade no meio-campo e na defesa, mesmo só tendo vencido um dos últimos seis encontros. Temos de jogar com coragem e aceitar o desafio. Estamos preparados para o FC Porto, que também quer conquistar os três pontos", antecipou Thomasberg, em conferência de imprensa.

À partida para as últimas três jornadas da remodelada fase principal da Liga Europa, o Midtjylland ocupa a 20.ª posição, com sete pontos, dois acima do FC Porto, 23.º, sendo que ambos estão em zona de acesso ao play-off, destinada às equipas posicionadas do nono ao 24.º lugares, mas abaixo das oito vagas de entrada direta nos oitavos de final.

"Talvez 10 pontos ainda não sejam suficientes [para garantir a passagem ao play-off], mas temos a oportunidade de conquistar mais três amanhã [na quinta-feira]. Vamos ver se conseguimos estar equilibrados, de forma a que o FC Porto não nos marque golos e possamos aproveitar as nossas oportunidades", direcionou Thomas Thomasberg.

O embate com os 'dragões' antecederá uma pausa de inverno superior a um mês no calendário competitivo do Midtjylland, que, na Liga Europa, venceu os israelitas do Maccabi Telavive (2-0) e os belgas do Union St. Gilloise (1-0), empatou com os alemães do Hoffenheim (1-1) e perdeu frente aos romenos do FCSB (0-2) e aos germânicos do Eintracht Frankfurt (1-2).

"É o último jogo para nós este ano e vamos ficar muito tempo sem competir, mas ainda temos duas partidas nesta fase e defrontaremos bons clubes. Queremos assumir-nos no futebol europeu e esperamos ter a possibilidade de seguir em frente", afiançou, numa altura em que os 'lobos' dividem o comando da Liga dinamarquesa com o Copenhaga.

Thomas Thomasberg admitiu a necessidade de limitar as ações do avançado espanhol Samu, que acumula 14 golos em 17 encontros pelo FC Porto e acompanha mais três jogadores na vice-liderança dos melhores marcadores da Liga Europa, todos com quatro tentos.

"O Samu é um excelente jogador, com muitas competências e jovem. Temos de ver se o conseguimos parar, não deixando que lhe cheguem muitas bolas. Ele é muito agressivo e consegue marcar vários golos, mas não vamos pensar somente nele. Trabalhar muito faz parte do nosso ADN e vamos desafiá-lo bastante em campo", garantiu.

Já o defesa esquerdo Paulinho enquadrou a visita ao FC Porto como importante para as aspirações do Midtjylland na Liga Europa, mas quer contrariar a invencibilidade caseira dos 'dragões', que juntam nove triunfos e um empate nessa condição esta temporada.

"Não há jogos fáceis nesta prova, independentemente da fase do adversário. Sabemos da qualidade deles, mas também da nossa, e acredito que vai ser um jogo de detalhes. Se fizermos as coisas certas nos melhores momentos, vamos conseguir o nosso objetivo", referiu o lateral, de 29 anos, que está vinculado ao clube de Herning há seis temporadas.

O FC Porto, 23.º classificado, com cinco pontos, recebe o Midtjylland, 20.º, com sete, na quinta-feira, às 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da sexta de oito jornadas da fase de liga da Liga Europa, sob arbitragem do macedónio Aleksandar Stavrev.

