Micael Simão alcançou no passado fim-de-semana, na Baja Portalegre 500, o terceiro lugar na jornada Taça do Mundo, resultado que lhe permitiu ascender à 2ª posição final no mundial de Bajas.

Uma conquista notável para um piloto que está a cumprir a sua primeira temporada na modalidade e que é justamente considerado o piloto revelação de 2020.

Na prova rainha da modalidade em Portugal e também a mais importante da Europa onde o piloto de Vila Real se estreava, até tinha traçado para esta competição internacional um objetivo menos ambicioso e, mau grado as condições meteorológicas adversas, conseguiu superar com êxito todas as dificuldades.

De referir que Micael Simão trabalha profissionalmente com Ruben Faria que lhe deixou sábios conselhos para esta corrida:

“Recomendou-me que acima de tudo tivesse calma. O Ruben dá-me muitos conselhos a nível pessoal e profissional. Tenho muito a aprender com ele dentro e fora de pista. Tenho de lhe agradecer imenso. Sem ele não conseguia estar na corrida, nem tão pouco disputar o Campeonato” e o jovem de 27 anos que até 2017 foi futebolista profissional na primeira divisão belga

“Está terminado o meu ano de estreia no Campeonato. É uma pena o campeonato ter sido tão curto devido à pandemia, mas ainda se conseguiu realizar o Portalegre. O balanço do ano é muito positivo, foi uma boa estreia. Para o ano ainda há que melhorar no campeonato e tentar ir mais longe nesta Baja de Portalegre”, revela Micael Simão que terminou a prova alentejana em 8º lugar, à frente dos consagrados Mário Patrão e Martim Ventura.

—

(Texto e Foto: A2 Comunicação)