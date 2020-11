Considerado o piloto revelação do Campeonato Nacional nesta temporada, Micael Simão vai estar à partida da 34ª edição da Baja Portalegre 500, que se vai disputar nos dias 5, 6 e7 de novembroe para a qual está inscrito também na jornada da Taça do Mundo que tem na prova alentejana a sua derradeira jornada.

Micael Simão ocupa à partida para esta competição o 4º lugar na Taça do Mundo sendo ainda 6º do CNTT e o 3º da Classe TT2.

O piloto de Vila Real que em 2018 venceu o Troféu Nacional de Resistência parte muito motivado e com o objetivo de lutar por um lugar no Top 5 final de uma prova conhecida pela sua extrema dureza:

“Esta é uma corrida bastante longa e com características um pouco distintas das restantes. Vai ser uma prova fisicamente muito exigente. Quero tentar aprender ao máximo a gerir este tipo de corridas, pois este é o meu primeiro ano a competir em provas tipo baja. O meu objetivo é tentar conquistar um lugar entre as primeiras posições. Gostaria de terminar dentro do Top 5 ou o mais perto possível. Tenho noção que vai ser um grande desafio, mas também me quero divertir, tirar prazer da corrida”, revela o piloto de 27 anos que é também segundo no Campeonato da Europa de Bajas, que ainda terá duas jornadas para disputar, a última das quais na Baja TT Idanha-a-Nova.

A 34ª edição da emblemática Baja Portalegre terá, como habitualmente, o seu centro nevrálgico na Nerpor, em Portalegre. Será neste espaço que se encontra o Parque de Assistência, que este ano, infelizmente, não poderá ser visitado pelo público devido à pandemia da Covid-19.

O percurso compreende cerca de 550km, dos quais cerca de420serão disputados ao cronómetro. Estará dividido em duas etapas que compreenderão três setores seletivos.

No dia 5 decorrem as habituais verificações técnicas e administrativas. No dia 6, sexta-feira terá lugar a primeira etapa que inclui a Especial de Qualificação (SS1), de aproximadamente 5 km e o SS2 com cerca de 85 km. No sábado, disputa-se a segunda e derradeira etapa com uma extensão total de aproximadamente 330 km.

(Texto e Foto: A2 Comunicação)