Micael Sequeira confia no plano de jogo do Sporting de Braga para vencer Rangers O treinador-adjunto do Sporting de Braga confia no plano de jogo traçado para defrontar o Rangers para a Liga Europa de futebol, considerando o adversário "uma equipa forte e com um técnico [Steven Gerrard] excelente".





"Estamos à espera de uma tarefa difícil, vamos defrontar uma equipa muito forte que já não perde há 16 jogos na UEFA. Associado a isso, vamos jogar sob más condições climatéricas, mas a equipa está preparada para isso e confiante em relação ao plano traçado para o jogo", disse Micael Sequeira no lançamento da partida dos 16 avos de final da Liga Europa

O adjunto de Rúben Amorim, a quem a UEFA não permite falar por falta de habilitações como treinador, está à espera de um adversário "com um estilo de jogo diferente, muito britânico, a privilegiar a posse de bola", perante o qual, para obter um bom resultado, será preciso "dar o máximo".

Confrontado com uma declaração de Steven Gerrard, que aludiu ao bom desempenho do Rangers nas provas europeias, Sequeira acredita numa "boa resposta" dos minhotos "pela confiança que tem na identidade e estilo de jogo" do Sporting de Braga, que o leva a pensar que "o bom momento que a equipa atravessa se possa prolongar por bastante tempo".

O defesa-central David Carmo também abordou o jogo com os escoceses e a eventual opção de Rúben Amorim por três centrais: "Vamos continuar a fazer o que estamos a fazer, entrar em campo com mentalidade vencedora e continuar o bom trabalho, sempre com a mesma união. Eu já tinha estado com o mister na equipa B, já estava habituado a este sistema de três centrais e acho que encaixa bem com a nossa equipa."

David Carmo assume-se preparado para "dar o contributo à equipa da forma que o treinador achar necessário" e promete fazer de tudo "para ajudar os colegas", tal como sabe que estes o irão apoiar.

"Quero manter-me equilibrado e dou muito valor a esta oportunidade de poder jogar na equipa principal, um sonho que tenho desde que cheguei ao clube. Agora que estou aqui tenho de dar o meu melhor. No primeiro jogo que fiz pela equipa principal estava muito nervoso, mas sinto que estou a aprender e a crescer com os meus erros", rematou o jovem central dos 'arsenalistas'.

O Sporting de Braga defronta na quinta-feira o Rangers, em Glasgow, às 20:00, em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

