"A corrida - a primeira desde 1959 neste estado [Florida] - terá lugar numa nova versão desenhada no complexo Hard Rock Stadium em Miami Gardens, casa da equipa de futebol americano Miami Dolphins", lê-se no comunicado publicado no site oficial da Fórmula 1.

Apesar de a data ainda não ter sido avançada, o italiano Stefano Domenicali, presidente da F1, disse esperar que aconteça "no segundo trimestre de 2022".

O acordo é para 10 anos, para um traçado citadino com 5,41 quilómetros, com 19 curvas, três retas com uma velocidade máxima estimada de 320 quilómetros por hora.

Recorde-se que o calendário de 2021, que inclui o GP de Portugal, em Portimão, em 02 de maio, tem um número recorde de 23 corridas agendadas.

