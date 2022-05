Com os Golden State Warriors já apurados, no Oeste, para a final da NBA, os Celtics estavam a apenas um triunfo 'caseiro' de lhes fazerem companhia no jogo decisivo, mas, na noite de sexta-feira, Jimmy Butler 'silenciou' o TD Garden de Boston, com uma performance de excelência: anotou 47 pontos, nove ressaltos e oito assistências.

Dez anos depois de LeBron James fazer 45 pontos num sexto jogo em Boston, no percurso para o primeiro dos dois títulos consecutivos dos Heat na NBA, Butler assinou 17 pontos no quarto período para ultrapassá-lo, atingindo um novo recorde pessoal em 'play-offs' e um dos melhores registos de um jogador a enfrentar a eliminação, e levando a decisão da final da Conferência Este para Miami.

"É assim que devia ser, com estas duas equipas. Devíamos jogar sete jogos. Estou radiante por podemos competir no jogo 7, diante do nosso público", disse o treinador Erik Spoelstra.

A vitória dos Heat parecia sentenciada no final do terceiro período, quando comandavam por 82-75, mas os visitantes estiveram a perder por três no quarto, antes de Butler 'resolver' -- a sua noite inspirada deixou para segundo plano os números de Kyle Lowry (18 pontos e 10 assistências), de Max Strus (13 pontos) e PJ Tucker (11).

Do lado dos Celtics, o inevitável Jayson Tatum anotou 30 pontos, com nove ressaltos e quatro assistências, enquanto Jaylen Brown contribuiu com 20 pontos, seis ressaltos, cinco assistências e três roubos de bola, e Derrick White teve a sua melhor noite nos 'play-offs', com 22 pontos e quatro triplos.

O derradeiro encontro da final da Conferência Este acontece no domingo, em Miami.

Enquanto os Heat têm apenas três títulos da NBA (2006, 2012 e 2013), os Celtics são recordistas, a par dos Los Angeles Lakers, ambos com 17 troféus conquistados, apesar de terem vencido pela última vez em 2008.

