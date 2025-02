O argentino Lionel Messi, que na semana transata tinha marcado o golo da vitória do conjunto de Miami no 'gelo' de Kansas City, voltou a ser determinante, ao inaugurar o marcador no Chase Stadium, aos 19 minutos.

O jogador oito vezes Bola de Ouro lançou Luis Suárez na esquerda, o uruguaio foi à linha e centrou, com Messi a receber no peito à entrada da área e a marcar de pé esquerdo, colocando a bola junto ao poste esquerdo.

O também argentino Tadeo Allende, aos 45+1 minutos, após passe de Messi para Jordi Alba e assistência do espanhol, e Luis Suárez, aos 45+3, ao aproveitar um 'balão' defeituoso de Jake Davis, sentenciaram antes do intervalo.

Na segunda parte, o Inter Miami relaxou -- Messi saiu aos 68 minutos, depois de quase ter 'bisado' aos 51 -- e os forasteiros reduziram aos 63, por Memo Rodriguez, com a ajuda de um desvio no uruguaio Maximiliano Falcón.

Messi passou a somar dois tentos e duas assistências no arranque da época 2025, em três jogos, pois, entre os dois jogos da 'Champions' da CONCACAF, somou dois passes para golo na estreia na MLS, num empate caseiro a dois com New York City.

O argentino, que iniciou, aos 37 anos, a terceira época nos Estados Unidos, segunda desde início, cumpriu o 41.º encontro com a camisola do Inter Miami, pelo qual soma 36 golos, sendo já o melhor marcador da história do clube, e 18 assistências.

Na 'Champions' da CONCACAF, prova em que o Inter Miami vai enfrentar nos 'oitavos' os jamaicanos do Cavalier, em 06 e 13 de março, Messi soma cinco golos e duas assistências em cinco encontros.

O conjunto de Miami vai participar em 2025 no Mundial de Clubes, tendo sido sorteado no Grupo A, no qual vai defrontar o FC Porto (19 de junho, em Atlanta) e ainda os brasileiros do Palmeiras, de Abel Ferreira, e os egípcios do Al Ahly.

