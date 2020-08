No embate da segunda mão dos oitavos de final, em Nou Camp, Messi recebeu um forte pontapé do senegalês Kalidou Koulibaly, num lance que custou aos italianos uma grande penalidade, transformada pelo uruguaio Luis Suárez, mas o clube catalão não está preocupado em relação à saúde física do seu 'capitão'.

O argentino foi assistido no relvado, mas continuou no encontro e cumpriu os 90 minutos, no triunfo por 3-1 sobre o Nápoles que, após o 1-1 em Itália, em 25 de fevereiro, valeu o 'passaporte' para o embate dos 'quartos' com os bávaros.

Messi apontou o segundo tento dos catalães, aos 23 minutos, depois do francês Lenglet inaugurar o marcador, aos 10. Após o golo de Suárez, aos 45+1, o Nápoles ainda reduziu na primeira parte, também de penálti, por Insigne, aos 45+5.

O FC Barcelona cumpriu hoje uma sessão de recuperação e só voltará a treinar na manhã de terça-feira. Dois dias depois, na quinta-feira, segue para Lisboa, onde ficará instalado numa unidade hoteleira no centro da capital portuguesa.

No dia da chegada a Portugal, o conjunto catalão cumpre o habitual treino de adaptação do relvado do Estádio da Luz, na véspera do confronto com o Bayern Munique, marcado para as 20:00 de sexta-feira, à porta fechada.

O FC Barcelona está pela 13.ª vez consecutiva nos quartos de final da 'Champions' e procura em Lisboa o seu sexto título europeu, depois dos conquistados em 1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11 e 2014/15.

Messi é o segundo melhor marcador da história da Liga dos Campeões, com 115 golos, em 142 jogos, apenas atrás do português Cristiano Ronaldo, grande ausente da 'final a 8' de Lisboa, que apontou 131, em 174 embates.

PFO // PFO

Lusa/Fim