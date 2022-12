Aos 23 minutos da final da edição de 2022, Messi bateu Hugo Lloris de penálti, para o seu sexto tento na edição de 2022 -- os mesmos que somou de 2006 a 2018 -, isolando-se na liderança dos marcadores, com mais um golo do que o francês Kylian Mbappé.

O avançado argentino, de 35 anos, já tinha alcançado e superado no Qatar Diego Armando Maradona (oito golos) e Gabriel Batistuta, que era o melhor marcador da seleção 'albi-celeste' na prova, com um total de 10 tentos.

O '10', que está a cumprir o seu 26.º jogo em Mundiais, para bater o recorde do alemão Lothar Matthäus (25), chegou ao Qatar com apenas seis golos, um em 2006, nenhum em 2010, quatro em 2014, rumo à sua primeira final, e um em 2018.

No 'ranking' de golos em Mundiais, o atual 'capitão' da Argentina já só tem quatro jogadores, os alemães Miroslav Klose, com 16, e Gerd Müller, com 14, o brasileiro Ronaldo, que soma 15, e o francês Just Fontaine, autor de 13, todos em 1958.

Em 2022, O '10' argentino faturou na estreia, de penálti, no amargo desaire por 2-1 com a Arábia Saudita e, no segundo jogo, marcou e assistiu face ao México (2-0), para, no fecho da fase de grupos, com a Polónia (2-0), falhar um penálti, ainda com 0-0.

Nos oitavos de final, Messi inaugurou o marcador face à Austrália (2-1), nos 'quartos' marcou aos Países Baixos (4-3 nos penáltis, após 2-2 nos 120 minutos), de grande penalidade, e, nas 'meias' (3-0 à Croácia), voltou a faturar de penálti e a assistir.

O sete vezes 'Bola de Ouro' passou a contar 96 golos, em 172 jogos pela Argentina, nos quais também somou 51 assistências, sendo que, nos derradeiros 11 encontros, só não marcou face aos polacos, somando um total de 16 tentos.

- Melhores marcadores em Mundiais: 1. Miroslav KLOSE (Ale) 16 golos (5/2002, 5/2006, 4/2010, 2/2014) 2. RONALDO Nazário Lima (Bra) 15 (4/1998, 8/2002, 3/2006) 3. Gerd MÜLLER (RFA) 14 (10/1970, 4/1974) 4. Just FONTAINE (Fra) 13 (1958) 5. Edson Arantes do Nascimento 'PELÉ' (Bra) 12 (6/1958, 1/1962, 1/1966, 4/1970) . Lionel MESSI (Arg) 12 (1/2006, 4/2014, 1/2018, 6/2022) 7. Sandor KOCSIS (Hun) 11 (1954) . Jürgen KLINSMANN (RFA/Ale) 11 (3/1990, 5/1994, 3/1998) 9. Helmut RAHN (RFA) 10 (4/1954, 6/1958) . Teófilo CUBILLAS (Per) 10 (5/1970, 5/1978) . Grzegorz LATO (Pol) 10 (4/1974, 2/1978, 1/1982) . Gary LINEKER (Ing) 10 (6/1986, 4/1990) . Gabriel BATISTUTA (Arg) 10 (4/1994, 5/1998, 1/2002) . Thomas MÜLLER (Ale) 10 (5/2010, 5/2014) - Os registos de Lionel Messi em Mundiais: N.º Data Adversário Fase Utilização ------------------------------------------------------------------------- Mundial2022 26 17/12/22 França, ? F ? (T)(G) 25 13/12/22 Croácia, 3-0 MF 90 (T)(G)(A) 24 09/12/22 Países Baixos, 2-2ap, 4-3gp QF 120 (T)(G)(A) 23 03/12/22 Austrália, 2-1 OF 90 (T)(G) 22 30/11/22 Polónia, 2-0 FG3 90 (T) 21 26/11/22 México, 2-0 FG2 90 (T)(G)(A) 20 22/11/22 Arábia Saudita, 1-2 FG1 90 (T)(G) Mundial2018 19 30/06/18 França, 3-4 OF 90 (T)(2A) 18 26/06/18 Nigéria, 2-1 FG3 90 (T)(G) 17 21/06/18 Croácia, 0-3 FG2 90 (T) 16 36/06/18 Islândia, 1-1 FG1 90 (T) Mundial2014 15 13/07/14 Alemanha, 0-1ap F 120 (T) 14 09/07/14 Países Baixos, 0-0ap, 4-2gp MF 120 (T) 13 05/07/14 Bélgica, 1-0 QF 90 (T) 12 01/07/14 Suíça, 1-0ap OF 120 (T)(A) 11 25/06/14 Nigéria, 3-2 FG3 63 (T)(2G) 10 21/06/14 Irão, 1-0 FG2 90 (T)(G) 09 15/06/14 Bósnia-Herzegovina, 2-1 FG1 90 (T)(G) Mundial2010 08 03/07/10 Alemanha, 0-4 QF 90 (T) 07 27/06/10 México, 3-1 OF 90 (T)(A) 06 22/06/10 Grécia, 2-0 FG3 90 (T) 05 17/06/10 Coreia do Sul, 4-1 FG2 90 (T) 04 12/06/10 Nigéria, 1-0 FG1 90 (T) Mundial2006 03 24/06/06 México, 2-1ap OF 36 (S) 02 21/06/06 Países Baixos, 0-0 FG3 70 (T) 01 16/06/06 Sérvia/Montenegro, 6-0 FG2 15 (S)(G)(A) Edição J V E D G A Fase atingida 2022 7 4 1 1 6 3 (a disputar a final) 2018 4 1 1 2 1 2 Oitavos de final 2014 7 5 1 1 4 1 Final 2010 5 4 0 1 0 1 Quartos de final 2006 3 2 1 0 1 1 Quartos de final Total: 26 16 4 5 12 8

