Com entrada direta para a ronda de 32, Marcos Freitas, 25.º do 'ranking' mundial, perdeu por 3-0 com o esloveno Darko Jorgic, 31.º, pelos parciais de 11-8, 11-6 e 11-7.

João Monteiro, 80.º da hierarquia internacional, não resistiu ao favoritismo de Yun-Ju Lin, de Taiwan, sétimo jogador do 'ranking', cedendo por 3-1, com 11-9, 7-11, 6-11 e 3-11.

O mesatenista luso já tinha passado por três jogos de qualificação, nos quais afastou, entre outros, Tiago Apolónia, que, com limitações físicas, abdicou de discutir o resultado.

Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro garantiram nova presença do ténis de mesa português nos Jogos Olímpicos, com a qualificação da equipa no torneio de Gondomar que assegurou também a vaga para dois atletas na prova individual.

Fu Yu já tinha confirmado a presença no torneio feminino de ténis de mesa, graças à medalha de ouro nos II Jogos Europeus, em Minsk.

