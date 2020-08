A Mercedes vai para já permanecer na Fórmula 1 no próximo ano, mas não se irá comprometer com os cinco anos completos que são propostos para o novo Pacto da Concórdia.

Quem o escreve são os correspondentes da Sport1, que citam uma “fonte fiável”. Caso se confirme, a Mercedes compromete-se para 2021, e depois disso fica em equação. Já em Silverstone, Toto Wolff afirmou que a Mercedes era a “maior vítima” dos termos comerciais propostos para o acordo que está em cima da mesa de 2021 a 2025, e que por isso “não estava pronta para assinar”.

A Liberty insistiu em querer resolver a questão, com uma fonte próxima do processo a dizer à Auto Motor und Sport que a Liberty “não permitirá mais atrasos”, pelo que agora surge este rumor, que a Mercedes permanecerá como equipa de fábrica na Fórmula 1 até, pelo menos, ao final de 2021, ficando sem se saber se irá comprometer-se para depois disso.