Antes de Mendy, que ruma a Riade com um contrato até 2026, já tinham sido conhecidas as transferências do francês N'golo Kanté, para o Al Ittihad, e do senegalês Kalidou Koulibaly, para o Al Hilal, enquanto o marroquino Zyech tem sido apontado como provável reforço do Al Nassr.

O Chelsea, da Liga inglesa, é detido por um consórcio internacional que integra investidores sauditas ligados ao reino da Arábia Saudita, onde príncipe herdeiro, Mohammad bin Salman, tem feito forte campanha para promover o país através do futebol.

Nesse contexto, têm vindo a contratar várias 'estrelas' da modalidade, a começar pelo português Cristiano Ronaldo, logo a seguir ao último Mundial de futebol, e o francês Karim Benzema, já este mês.

Mendy, de 31 anos, é assim o mais recente chegado, de uma lista que começa a ganhar dimensão.

Apresentado como o "Leão de Téranga para proteger a baliza", Mendy termina uma ligação de três temporadas ao Chelsea, onde fez 106 jogos e ajudou na conquista de uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes.

O contrato de Mendy é por duas épocas, mas o valor do negócio não foi revelado.

Em comunicado, o Chelsea confirma a saída e elogia Mendy: "Será recordado em Stamford Bridge pelo papel chave que desempenhou na nossa carreira até à glória na Liga dos Campeões".

Nessa competição, só sofreu dois golos em sete jogos, sendo um de Karim Benzema, do Real Madrid, e o outro de Mehdi Taremi, do FC Porto.

