Melo Gouveia, que foi o único dos cinco portugueses a passar o 'cut' e segue empatado com outros três jogadores, entregou hoje um cartão com 69 pancadas (uma abaixo do par), depois de ter terminado a volta com quatro 'birdies' (uma abaixo), um 'bogey' (uma acima) e um duplo 'bogey' (duas acima).

A prova, da segunda divisão europeia de golfe, é liderada pelo galês Stuart Manley, que segue com um agregado de 201 pancadas.

